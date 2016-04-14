Путин в ходе "Прямой линии" ответил на более чем 75 вопросов

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ "Прямая линия" президента России Владимира Путина с населением страны продлилась 3 часа 40 минут.

Как сообщает Report, Путин ответил на более чем 75 вопросов, которые поступали президенту со всех точек страны посредством смс-сообщений, соцсетей, электронной почты и телефонных звонков.

Всего поступило более 3 млн. вопросов, которые касались в основном экономической ситуации в стране, улучшения инфраструктуры, улучшения госуправления, внешней политики России.