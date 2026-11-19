Россия, США и Китай имеют множество общих интересов в урегулировании региональных конфликтов, в том числе российско-украинского конфликта.

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

По его словам, сотрудничество трех стран может внести значительный вклад в укрепление международного мира и безопасности.

Путин поблагодарил китайскую сторону и председателя КНР за организацию встречи, которая впервые проходит в таком формате с участием лидеров трех государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН.

"У наших стран есть множество общих интересов в урегулировании региональных конфликтов, включая разумеется, конфликт в Украине", - сказал Путин.

По словам Путина, этот вопрос он обсуждал накануне с Си Цзиньпином, а сегодня по инициативе президента США стороны уделили ему особое внимание в ходе двусторонней встречи.

Кроме того, Путин указал на общие интересы Москвы, Вашингтона и Пекина в противодействии современным угрозам, в частности международному терроризму и транснациональной организованной преступности.