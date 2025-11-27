Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Путин предложил странам ОДКБ перевооружить свои армии российским оружием

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 12:57
    Путин предложил странам ОДКБ перевооружить свои армии российским оружием

    Россия предложила партнерам по ОДКБ запустить программу переоснащения национальных вооруженных сил современными образцами российских вооружений.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом президент РФ Владимир Путин заявил на саммите ОДКБ в Бишкеке.

    Он также заявил, что кооперация предприятий оборонно-промышленного комплекса должна усиливаться.

    "Москва намерена в будущем не менее активно работать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ",- добавил Путин.

    Напомним, что в Бишкеке сегодня состоялся саммит Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ).

