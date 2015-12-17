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    Путин: Наша позиция по Сирии не меняется

    Другого способа решения конфликта кроме политического, нет

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ "Наша позиция по Сирии не меняется".

    Как сообщает Report, об этом на ежегодной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, комментируя вопрос по поводу будущего  Башара Асада.

    "Только сирийский народ имеет право определять, кто им будет руководить. Другого способа решения конфликта кроме политического, нет", - добавил президент России.

    Российский лидер отметил, что Россия поддерживает проект резолюции США в СБ ООН по Сирии. "Компромисс возможен, но уступки должны быть сделаны со всех сторон. Мы выступаем за усилия, которые установят мир и стабильность в регионе".

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