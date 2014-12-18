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    Путин: Кризис на Украине должен быть решен политическими средствами

    Сейчас мы видим, что возводятся какие-то новые стены с Россией

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ "Все люди, которые по зову сердца исполняют свой долг, либо добровольно принимают участие на юго-востоке Украины не являются наемниками, так как не получают за это денег". Как сообщает Report, об этом на ежегодной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, говоря о ситуации на Украине, и присутствии российских военных на востоке страны.

    "Карательная операция на юго-востоке Украины же проводится киевскими властями. Они подогнали свои силы в этот регион.  После совершения государственного вооруженного переворота в Киеве, часть страны не согласилась с этим. Вместо того, чтобы договориться с ними, применили силу против них. Считаем, что этот путь вредный для государственности Украины. Надеемся, что можно будет выйти на диалог".

    Комментируя вопрос о минских договоренностях В.Путин сказал, что Россия считает, что кризис должен быть решен как можно быстрее, политическим путем: "Мы за выполнение Минских договоренностей. Я сам был одним из инициаторов встречи в Минске. Петр Порошенко тоже хочет урегулирования". 

    Президент России заявил, что Россия будет продолжать помогать Донбассу, как сейчас, отправляя гуманитарные конвои. 

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