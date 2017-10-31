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    Пучдемон: Каталония примет любые результаты выборов 21 декабря

    Экс-глава автономии: Каталония приняла план действий по мирному движению к независимости© AP Photo/Manu Fernandez

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ "Правительство Каталонии пыталось использовать все возможности для налаживания диалога с Мадридом, однако, осознав невозможность этого, было вынуждено провозгласить независимость".

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отстраненный Испанией от должности главы автономии Карлес Пучдемон заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

    По его словам, Каталония приняла план действий "по мирному движению к независимости, избегая насилия".

    Пучдемон также отметил, что правительство Каталонии примет любые результаты досрочных выборов 21 декабря. 

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