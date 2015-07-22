При крушении самолета на авиашоу в США пострадали 3 человека

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Самолет Piper Meridian потерпел крушение на авиашоу в американском штате Висконсин, три человека были доставлены в больницу.

Как передает Report, об этом сообщает в среду телеканал ABC.

Авария произошла во время шоу EAA AirVenture в городе Ошкош примерно в 7:45 по местному времени. В самолете во время полета находились пять человек. Двое пострадавших были доставлены в больницу машиной "скорой помощи", еще один раненый - по воздуху.

Кроме того, сообщается, что региональный аэропорт Уитман (Wittman) был закрыт. Очевидцы сообщили о черном дыме, который поднимался со стороны взлетно-посадочной полосы №27.

На место происшествия прибыли пожарные бригады.





