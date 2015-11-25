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    Президент Туниса объявил в стране чрезвычайное положение

    Накануне неизвестные взорвали автобус президентской охраны, погибли 12 человек

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Президент Туниса объявил чрезвычайное положение в стране и комендантский час в столице, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Режим ЧП введен после совершения взрыва в автобусе президентской охраны, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек.

    Президент Туниса Беджи Каид Ессебси заявил, что страна находится в состоянии "войны против терроризма" и призвал международное сообщество кооперироваться в борьбе с экстремизмом.

    Отмечается, что Ессебси не было в автобусе во время нападения.

    24 ноября в столице Туниса, городе Тунис, неизвестные взорвали автобус президентской охраны. В результате погибли по меньшей мере 12 человек. 

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