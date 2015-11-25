Президент Туниса объявил в стране чрезвычайное положение

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Президент Туниса объявил чрезвычайное положение в стране и комендантский час в столице, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Режим ЧП введен после совершения взрыва в автобусе президентской охраны, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек.

Президент Туниса Беджи Каид Ессебси заявил, что страна находится в состоянии "войны против терроризма" и призвал международное сообщество кооперироваться в борьбе с экстремизмом.

Отмечается, что Ессебси не было в автобусе во время нападения.

24 ноября в столице Туниса, городе Тунис, неизвестные взорвали автобус президентской охраны. В результате погибли по меньшей мере 12 человек.