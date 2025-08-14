Президент США: Путин не сможет со мной играть

Я думаю, что если бы я не был президентом, он (президент России Владимир Путин - ред.) захватил бы всю Украину, это война, которой никогда не должно было быть. Но я президент, и он не сможет со мной играть.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трамп добавил, что если встреча с российским лидером окажется неудачной, она быстро завершится: "Если встреча будет успешной, в ближайшем будущем мы достигнем мира".

По его словам, вторжение России в Украину было ожидаемым:

"При моем руководстве этого бы не произошло, и на протяжении четырех лет об этом даже не обсуждалось. Я видел, что конфликт приближается, а после моего ухода увидел, что произошло. Все виноваты, Путин виноват, все виноваты".