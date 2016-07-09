Президент Бразилии: Я добровольно не уйду в отставку

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Президент Бразилии Дилма Руссефф, временно отстраненная с поста решением сената, заявила, что добровольно в отставку не уйдет, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я не сдамся, у меня есть честь и достоинство", — заявила Руссефф в ходе ее встречи с представителями феминистских движений в Сан-Паулу.

В мае глава Бразилии была отстранена от должности на 180 дней решением сената, вице-президент Мишел Темер стал временно исполняющим обязанности главы государства и сформировал новый кабинет. На август запланировано рассмотрение сенатом вопроса об окончательном импичменте Руссефф.