Премьер-министр Великобритании: Еще одного референдума о членстве в ЕС не будет

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Повторного референдума по вопросу о сохранении членства Великобритании в Евросоюзе не будет. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Обратного пути быть не может", - заявила она, добавив, что теперь правительству необходимо сдержать свое обещание по Brexit.

Летом 2016 года, вскоре после того как почти 52% британских избирателей проголосовали за выход из ЕС в стране началась кампания за проведение второго референдума.

Онлайн-петиция о повторном референдуме о выходе Британии из Евросоюза собрала несколько миллионов подписей.