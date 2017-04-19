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    Премьер-министр Великобритании: Еще одного референдума о членстве в ЕС не будет

    Обратного пути быть не может

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Повторного референдума по вопросу о сохранении членства Великобритании в Евросоюзе не будет. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом  заявила премьер-министр Великобритании  Тереза Мэй.

    "Обратного пути быть не может", - заявила она,  добавив, что теперь правительству необходимо сдержать свое обещание по Brexit.

    Летом 2016 года, вскоре после того как почти 52% британских избирателей проголосовали за  выход из ЕС в стране началась кампания за проведение второго референдума.

    Онлайн-петиция о повторном референдуме о выходе Британии из Евросоюза собрала несколько миллионов подписей.

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