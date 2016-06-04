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    Посольство США предупредило о возможных терактах в ЮАР

    Атаки боевиков могут произойти в крупных торговых центрах ЮАР

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Власти США получили информацию о том, что террористические группировки планируют теракты в ЮАР, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Посольство США в ЮАР отмечает, что власти Соединенных Штатов опасаются терактов в том числе из-за того, что группировка "Исламское государство" заявляла о готовности проводить теракты во время мусульманского месяца Рамадан.

    Сообщается, что атаки боевиков могут произойти в крупных торговых центрах ЮАР.

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