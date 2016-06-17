 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Посол Сирии: Главарь ИГ аль-Багдади ранен

    Рияд Хаддад: По поводу его убийства нет точной информации, но я точно знаю, что он ранен

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Лидер группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади ранен. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  заявил посол Сирии в России Рияд Хаддад.

    "По поводу его убийства нет точной информации, но я точно знаю, что он ранен", — заявил дипломат.

    Ранее СМИ сообщили, что аль-Багдади получил тяжелые ранения в ходе авиаудара западной коалиции на границе Сирии и Ирака. Позднее британская Mirror со ссылкой на новостное агентство боевиков написала, что лидер ИГ погиб во время бомбардировки Ракки.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi