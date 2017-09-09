Послы стран Прибалтики во Франции попросили не называть их "бывшими советскими республиками"

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Послы Эстонии, Латвии и Литвы Алар Стрейманн, Имант Лиегис и Далюс Чекуолис в Париже обратились с письмом к французской газете Le Monde с просьбой не называть их страны в материалах издания "бывшими советскими республиками".

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, в письме говорится, что таким образом приведенные выше исторические и признанные на международном уровне факты были бы отражены должным образом.

Также послы заявили, что их страны в 1940 году не вступали в состав Советского Союза добровольно, но были включены в него в результате военной аннексии.