Помощник Генcека ООН по правам человека: Положение крымских татар ухудшается

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В ближайшие дни ООН представят очередной доклад о ситуации с правами человека на территории Украины. Как сообщает Report, об этом заявил помощник генерального секретаря по правам человека Иван Шимонович на пресс-конференции в Нью-Йорке. Он также выразил тревогу в связи с ухудшением положения крымских татар.

По его словам, отчет будет включать и информацию по Крыму. «Мы руководствуемся резолюцией Генеральной Ассамблеи о территориальной целостности Украины, включая Крым,- пояснил Шимонович.

Иван Шимонович отметил ухудшение положения крымских татар. «Причина эскалации в том, что у многих складывается впечатление, что крымские татары как-то замешаны в том, что Крым отрезан от поставок, включая электричество. Я подчеркиваю: впечатление. Я также говорю об эскалации, поскольку акты насилия и давления в отношении крымских татар происходили и раньше».

Представитель ООН сообщил, что на полуострове закрываются крымско-татарские СМИ, а лидеры крымских татар Джамилев и Чубаров не имеют возможности вернуться в Крым. Он рассказал, что отмечались случаи исчезновений и убийств крымских татар, но виновные так и не найдены.

