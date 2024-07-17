Польша с августа начнет новую операцию по защите границы с Беларусью

Польша с августа запустит новую специальную операцию по защите границы с Беларусью.

Польша с августа запустит новую специальную операцию по защите границы с Беларусью.

Как передает Report со ссылкой местные СМИ, об этом заявил на пресс-конференции министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

"С 1 августа будет новая миссия, будут завершены две операции – тренировочная и по охране границы. Будет одна миссия "Безопасное Подляское", в которой будут принимать участие до 17 тыс. солдат", - сказал он.

По словам министра, армия готова направить дополнительные силы и средства, если потребуется.

Ранее в Минобороны Польши сообщили о том, что на границе находится почти 6 тыс. польских военнослужащих. Их число будет увеличено до 8 тыс. солдат, которые будут непосредственно охранять польскую границу. Еще 9 тыс. военнослужащих - силы быстрого пограничного реагирования будут находиться в постоянной готовности поблизости.