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Польша с августа начнет новую операцию по защите границы с Беларусью

Польша с августа начнет новую операцию по защите границы с Беларусью Польша с августа запустит новую специальную операцию по защите границы с Беларусью.
Другие страны
17 июля 2024 г. 13:12
Польша с августа начнет новую операцию по защите границы с Беларусью

Польша с августа запустит новую специальную операцию по защите границы с Беларусью.

Как передает Report со ссылкой местные СМИ, об этом заявил на пресс-конференции министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

"С 1 августа будет новая миссия, будут завершены две операции – тренировочная и по охране границы. Будет одна миссия "Безопасное Подляское", в которой будут принимать участие до 17 тыс. солдат", - сказал он.

По словам министра, армия готова направить дополнительные силы и средства, если потребуется.

Ранее в Минобороны Польши сообщили о том, что на границе находится почти 6 тыс. польских военнослужащих. Их число будет увеличено до 8 тыс. солдат, которые будут непосредственно охранять польскую границу. Еще 9 тыс. военнослужащих - силы быстрого пограничного реагирования будут находиться в постоянной готовности поблизости.

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Версия на английском языке Poland to launch new operation to protect border with Belarus from August

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