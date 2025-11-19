Politico: Высокопоставленные военные чиновники США прибыли в Украину с необъявленным визитом

Министр и начальник штаба Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл и Рэнди Джордж прибыли в Украину с необъявленным визитом.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, одна из целей этого визита - переговоры по сделке, в рамках которой Киев будет поставлять Вашингтону технологии по производству беспилотных летательных аппаратов.

Американские военные чиновники планируют встретиться с руководством ВСУ, украинскими законодателями и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Издание напоминает, что военный министр США Пит Хегсет ни разу не посещал Украину. Таким образом, Дрисколл и Джордж стали самыми высокопоставленными чиновниками Пентагона, совершившими визит в Киев при нынешнем американском лидере Дональде Трампе, указывает Politico.

Ранее сообщалось, что США тайно разрабатывают новый план по прекращению войны в Украине.