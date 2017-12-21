Полиция: Протаранивший пешеходов в Мельбурне был психически болен

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Мужчина, совершивший наезд на пешеходов в Мельбурне, страдает психическим расстройством.

Как сообщает Report, об этом заявили в полиции Австралии.

Австралиец афганского происхождения управлял кроссовером Suzuki один и протаранил толпу пешеходов на большой скорости возле станции Флиндерс Стрит.

По информации полиции, водителя задержали, он отправлен в больницу. Известно, что он также употреблял наркотики и состоял на учете правоохранителей.

Инцидент на данный момент не рассматривается как теракт.

Напомним, в результате наезда пострадали 19 человек, некоторые из них в тяжелом состоянии.