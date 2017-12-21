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    Полиция: Протаранивший пешеходов в Мельбурне был психически болен

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Мужчина, совершивший наезд на пешеходов в Мельбурне, страдает психическим расстройством.

    Как сообщает Report, об этом заявили в полиции Австралии. 

    Австралиец афганского происхождения управлял кроссовером Suzuki один и протаранил толпу пешеходов на большой скорости возле станции Флиндерс Стрит.

    По информации полиции, водителя задержали, он отправлен в больницу. Известно, что он также употреблял наркотики и состоял на учете правоохранителей.

    Инцидент на данный момент не рассматривается как теракт.

    Напомним, в результате наезда пострадали 19 человек, некоторые из них в тяжелом состоянии.

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