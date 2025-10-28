Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 28 октября, 2025
    • 14:33
    Полиция Франции рассматривает две версии по похищенным украшениям из Лувра

    Правоохранительные органы Франции рассматривают две основные версии того, что случилось с украденными украшениями из Лувра: либо грабители их спрятали в тайнике, либо вывезли за рубеж.

    Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Europe 1.

    "Что касается добычи, полиция в настоящее время рассматривает два основных варианта. Первый – тайник, в котором подозреваемые, почувствовав, что их разыскивают, оставили драгоценности. Второй – вывоз сокровищ за границу по указанию заказчика", - сказано в сообщении.

    По словам представителя профсоюза полицейских CFTC Акселя Ронда, правоохранители продолжают поиски еще двух подозреваемых в участии в ограблении.

    По данным радиостанции, задержанные в субботу вечером подозреваемые до сих пор допрашиваются, а сроки их задержания были дважды продлены. Оба продолжают хранить молчание. Один из них задержан в столичном аэропорту "Шарль-де-Голль" при попытке вылететь в Алжир, а второй - в Парижском регионе, он намеревался бежать в Мали.

    Ущерб от ограбления музея Лувр оценивают в 88 млн евро.

