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    ​Полиция Финляндии предотвратила попытку поджога центра приема беженцев

    Сейчас здание пустует, однако вскоре в нем должны разместиться просители убежища

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В городе Турку неизвестные пытались поджечь школу, которая предназначалась для центра по приему беженцев, сообщает Report со ссылкой на Yle.

    Об инциденте сообщили в полиции юго-западной Финляндии.

    Рано утром неизвестный попытался поджечь стену здания. Ему удалось скрыться до приезда полиции.

    Сейчас здание пустует, однако вскоре в нем должны разместиться просители убежища.

    В сентябре эту же школу уже пытались поджечь.

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