Подписанный между США и Катаром договор на сумму 1,1 млрд долларов утвержден

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Государственный Департамент США утвердил подписанный с Катаром договор по дизайну, обслуживанию, проектированию и строительству различных объектов, предназначенных для истребителей F-15QA на сумму 1,1 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Ajanshaber, информацию распространил Государственный департамент США.

"Катар - важная сила для политической стабильности в заливе. Общие интересы в области обороны укрепляют наши связи. Военно-воздушные силы Катара играют важную роль в безопасности страны", - подчеркивается в заявлении.

Отметим, что некоторое время назад Катар купил у США 72 единицы истребителей F-15Е стоимостью 12 млрд долларов.