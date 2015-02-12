Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ По итогам переговоров в "нормандском формате" в Минске подписан один документ по мерам выполнения Минских договоренностей. Как cообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по результатам переговоров.

Он отметил, что документ был подписан на уровне контактной группы.

Также, по словам В. Путина, по итогам было принято заявление президентов Франции, Украины, России и канцлера ФРГ о поддержке процесса урегулирования.

Была достигнута договоренность о прекращении огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля.

Напомним, переговоры в "нормандском формате" с участием президентов Франции, Украины, России и канцлера ФРГ продлились в Минске около 14 часов.