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    По итогам переговоров в "нормандском формате" в Минске подписан один документ

    Достигнута договоренность о прекращении огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ По итогам переговоров в "нормандском формате" в Минске подписан один документ по мерам выполнения Минских договоренностей. Как cообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по результатам переговоров. 

    Он отметил, что документ был подписан на уровне контактной группы.

    Также, по словам В. Путина, по итогам было принято заявление президентов Франции, Украины, России и канцлера ФРГ о поддержке процесса урегулирования.

    Была достигнута договоренность о прекращении огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля. 

    Напомним, переговоры в "нормандском формате" с участием президентов Франции, Украины, России и канцлера ФРГ продлились в Минске около 14 часов. 

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