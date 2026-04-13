Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

Власти Венгрии продолжат закупать российскую нефть.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил лидер победившей на парламентских выборах венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр.

"Венгрия не прекратит закупки российской нефти", - заявил он.

Мадьяр отметил, что надеется на снятие ограничительных мер ЕС против России после завершения российско-украинского конфликта.

Он также заявил, что планирует обсудить с лидерами стран ЕС выдачу кредита в размере 90 млрд евро для Украины.

При этом он добавил, что выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС.

Отметим, что парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля, на них зафиксирована рекордная явка. На выборах оппозиционная партия "Тиса" получила 138 мест в парламенте из 199, тогда как правящая партия "Фидес" получила всего 55 мест.