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    Переговоры рабочих подгрупп по Украине проходят в Минске

    Встречаются рабочие группы по политическим, гуманитарным, экономическим вопросам, безопасности

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Переговоры рабочих подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на Украине проходят в Минске, сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел Беларуси. 

    "В Минске в закрытом для прессы режиме начались заседания рабочих групп по урегулированию на востоке Украины. Встречаются рабочие группы по политическим, гуманитарным, экономическим вопросам, безопасности", — сообщил МИД Беларуси в своем аккаунте в Twitter.

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