Пенс пригрозил выходом США из иранской ядерной сделки

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Вашингтон не допустит создания Тегераном ядерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс.

По его словам, Иран продолжает работу над созданием баллистических ракет, а также оказывает поддержку террористическим организациям.

М. Пенс отметил, что американский лидер Дональд Трамп воздержался от повторных санкций в отношении Тегерана для урегулирования разногласий вокруг ядерной сделки. Вместе с тем он подчеркнул, что США не намерены делать подобных послаблений в будущем.

"Не ошибитесь, это их последний шанс. Если иранская ядерная сделка не будет пересмотрена в ближайшие месяцы, то США немедленно выйдут из нее", - добавил американский вице-президент.

Накануне МАГАТЭ подтвердило выполнение иранской стороной обязательств в рамках сделки по атому.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома.