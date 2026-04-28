Пенни Вонг: Австралия продолжит координировать действия с Японией на фоне закрытия Ормуза

Фактическое закрытие Ормузского пролива особенно сильно ударило по странам Азиатско-Тихоокеанского региона из-за перебоев с поставками энергоносителей.

Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг на встрече со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги.

Она подчеркнула тесную взаимосвязанность цепочек поставок двух стран, благодаря чему Австралия продолжает получать топливо из Японии.

По словам Вонг, экономическое партнерство Канберры и Токио становится все более значимым на фоне глобальной нестабильности.

"Мы намерены и дальше координировать наши действия в условиях фактического закрытия Ормузского пролива и его непропорционального влияния на наш регион", - отметила она.

Отметим, что около пятой части мировой нефти обычно проходит через Ормузский пролив, поэтому его блокировка особенно болезненно отражается на странах Азии, которые во многом зависят от поставок энергоресурсов через этот ключевой маршрут.