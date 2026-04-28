    Пенни Вонг: Австралия продолжит координировать действия с Японией на фоне закрытия Ормуза

    Пенни Вонг: Австралия продолжит координировать действия с Японией на фоне закрытия Ормуза

    Фактическое закрытие Ормузского пролива особенно сильно ударило по странам Азиатско-Тихоокеанского региона из-за перебоев с поставками энергоносителей.

    Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг на встрече со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги.

    Она подчеркнула тесную взаимосвязанность цепочек поставок двух стран, благодаря чему Австралия продолжает получать топливо из Японии.

    По словам Вонг, экономическое партнерство Канберры и Токио становится все более значимым на фоне глобальной нестабильности.

    "Мы намерены и дальше координировать наши действия в условиях фактического закрытия Ормузского пролива и его непропорционального влияния на наш регион", - отметила она.

    Отметим, что около пятой части мировой нефти обычно проходит через Ормузский пролив, поэтому его блокировка особенно болезненно отражается на странах Азии, которые во многом зависят от поставок энергоресурсов через этот ключевой маршрут.

    Последние новости

    17:21
    Видео

    Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:12
    Фото

    В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детей

    Футбол
    17:10

    Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:08

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)

    Финансы
    17:07

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)

    Финансы
    17:04

    Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтинг

    Футбол
    17:01
    Фото

    Report и Baku TV подписали меморандум о сотрудничестве с китайским агентством CCTV+

    Медиа
    16:57
    Фото

    Переселившимся в поселок Гырмызы базар 16 семьям вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    16:57

    Сухейль Аль-Мазруи: Сейчас подходящий момент для выхода ОАЭ из ОПЕК

    Энергетика
    Лента новостей