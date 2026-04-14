Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Педро Санчес: КНР - единственная страна, способная завершить конфликт на Ближнем Востоке

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о важности для Китая и Испании укрепления сотрудничества в области энергетики, экономики, науки и культуры.

    Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, об этом Си заявил в ходе встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом, прибывшим в Пекин с официальным визитом.

    "Китай и Испания должны использовать возникающие возможности и стремиться к инновационному развитию", - отметил Си Цзиньпин.

    Он добавил, что мир ввергнут в хаос из-за конфликта на Ближнем Востоке и заверил, что Китай будет способствовать его урегулированию.

    "Международный порядок рушится", - сказал лидер КНР.

    В свою очередь, Санчес назвал Пекин единственным глобальным игроком, способным содействовать деэскалации ближневосточного конфликта.

    "Мне крайне сложно найти других посредников, помимо Китая, которые могли бы помочь урегулировать ситуацию вокруг Ирана и Ормузского пролива", - сказал Санчес, призвав Пекин активнее действовать на дипломатическом направлении.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

    Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США 13 апреля в 10:00 по восточному летнему (18:00 по бакинскому) времени начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе.

    Pedro Sançes: Çin Yaxın Şərqdəki münaqişəyə son qoya biləcək yeganə ölkədir

    Джедович-Ханданович: Сербия готова войти в "зеленый коридор" из Азербайджана в любом статусе

    Правительство Италии приостановило продление оборонного соглашения с Израилем

    Россия нанесла удары по двум областям Украины: есть погибшие и раненые

    РФ атаковала Печенежское водохранилище в Украине

    МИД: Существует необходимость в международной поддержке деятельности по разминированию

    Народный артист Магсуд Мамедов похоронен на Второй Почетной аллее

    Al-Jazeera: Через Ормуз прошло третье судно после начала блокировки США

    Турпоток в Азербайджан из США вырос на 20%

