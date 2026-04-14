Педро Санчес: КНР - единственная страна, способная завершить конфликт на Ближнем Востоке

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о важности для Китая и Испании укрепления сотрудничества в области энергетики, экономики, науки и культуры.

Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, об этом Си заявил в ходе встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом, прибывшим в Пекин с официальным визитом.

"Китай и Испания должны использовать возникающие возможности и стремиться к инновационному развитию", - отметил Си Цзиньпин.

Он добавил, что мир ввергнут в хаос из-за конфликта на Ближнем Востоке и заверил, что Китай будет способствовать его урегулированию.

"Международный порядок рушится", - сказал лидер КНР.

В свою очередь, Санчес назвал Пекин единственным глобальным игроком, способным содействовать деэскалации ближневосточного конфликта.

"Мне крайне сложно найти других посредников, помимо Китая, которые могли бы помочь урегулировать ситуацию вокруг Ирана и Ормузского пролива", - сказал Санчес, призвав Пекин активнее действовать на дипломатическом направлении.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США 13 апреля в 10:00 по восточному летнему (18:00 по бакинскому) времени начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе.