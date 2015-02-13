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    Пан Ги Мун призвал соблюдать договоренности лидеров Украины, России, Германии и Франции по разрешению украинского кризиса

    Генсек ООН призвал все стороны обеспечить подлинное и долгосрочное прекращение огня

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал "интенсивные дипломатические усилия" лидеров России, Украины, Франции и Германии по прекращению конфликта на востоке Украины. Как сообщает Report cо ссылкой на центр новостей ООН, Пан Ги Мун выразил надежду, что принятые в Минске обязательства будут соблюдаться и заявил, что ООН готова оказать любое возможное содействие в урегулировании ситуации.

    "Генеральный секретарь ООН внимательно следил за предпринятыми в последние два дня интенсивными дипломатическими усилиями России, Украины, Франции и Германии в Минске, Беларусь", - говорится в заявлении Генерального секретаря, с которым от его имени выступил Пресс-секретарь ООН.

    Генеральный секретарь приветствовал настойчивость участников встречи в их усилиях по прекращению этого вооруженного конфликта, что привело к подписанию пакета документов по реализации Минских договоренностей, достигнутых в сентябре 2014 года.

    Глава ООН выразил надежду, что принятые в Минске обязательства будут соблюдаться всеми сторонами. Он призвал все стороны обеспечить, начиная с 15 февраля, подлинное и долгосрочное прекращение огня, как это было договорено, и, таким образом, открыть путь к более широкому политическому урегулированию на основе Минских договоренностей.

    Пан Ги Мун заявил, что ООН готова оказать любую необходимую помощь и отметил, что выступает за полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины. 

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