Пан Ги Мун: Cитуация в Сирии должна быть рассмотрена в Международном уголовном суде

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Ситуация в Сирии и совершаемые в стране преступления должны быть рассмотрены в Международном уголовном суде. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Глава всемирной организации представил Совету Безопасности ООН первый доклад о выполнении резолюции 2254 по политическому урегулированию кризиса в Сирии.

"Я повторяю призыв к Совету Безопасности передать ситуацию в Сирии в Международный уголовный суд. Те, кто виновны, должны ответить за ужасающие преступления, которые продолжают совершаться", — отмечается в документе.