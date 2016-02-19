 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Пан Ги Мун: Cитуация в Сирии должна быть рассмотрена в Международном уголовном суде

    Генсек ООН представил Совету Безопасности первый доклад по политическому урегулированию кризиса в Сирии

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Ситуация в Сирии и совершаемые в стране преступления должны быть рассмотрены в Международном уголовном суде. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

    Глава всемирной организации представил Совету Безопасности ООН первый доклад о выполнении резолюции 2254 по политическому урегулированию кризиса в Сирии.

    "Я повторяю призыв к Совету Безопасности передать ситуацию в Сирии в Международный уголовный суд. Те, кто виновны, должны ответить за ужасающие преступления, которые продолжают совершаться", — отмечается в документе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi