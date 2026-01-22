Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Орбан о Совете мира по Газе: Венгрия поддерживает все международные мирные инициативы

    • 22 января, 2026
    • 16:23
    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна поддерживает и участвует во всех международных инициативах, направленных на предотвращение и сдерживание войн, а также на обеспечение безопасности гражданских лиц.

    Как передает Report, об этом Орбан написал в социальной сети X.

    "Сегодня в Давосе президент США Дональд Трамп запустил новую инициативу - Совет мира. Венгрия входит в число стран-основателей, поскольку мир необходим Венгрии для дальнейшего роста и развития. Война ставит под угрозу все, что мы построили за последние пятнадцать лет. Она приносит инфляцию, санкции, рост цен на энергоносители и упадок национальной экономики. Венгрия не хочет двигаться назад - мы хотим двигаться вперед. Именно поэтому мы поддерживаем и участвуем во всех международных инициативах, направленных на предотвращение и сдерживание войн, а также на обеспечение безопасности и душевного спокойствия народов и семей", - отметил премьер-министр.

    Он добавил, что именно над этими вопросами Венгрия работает сегодня в Давосе, а также на саммите лидеров ЕС, который состоится сегодня в Брюсселе.

    Orban: Macarıstan bütün beynəlxalq sülh təşəbbüsləri, o cümlədən Sülh Şurasını dəstəkləyir
    Orban on Gaza Board of Peace: Hungary supports all international peace initiatives

