    Орбан назвал встречу Путина и Трампа в Будапеште отличным шансом для мира

    • 16 октября, 2025
    • 22:44
    Договоренность между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о проведении их новой встречи предоставляет отличный шанс для укрепления мира.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя сообщения о том, что следующая встреча российского и американского лидеров состоится вскоре в Будапеште.

    "Запланированная встреча президентов США и России - отличная новость для всех сторонников мира. Мы готовы!" - написал глава правительства в соцсети Х.

    Орбан считает, что это отличная возможность для завершения российско-украинской войны.

    В свою очередь его политический советник Балаж Орбан считает, что предстоящую встречу в Будапеште можно назвать "Мирная миссия 2.0". В июле 2024 года венгерский премьер совершил поездку в Киев, Москву, Пекин и США с мирной миссией по урегулированию российско-украинского конфликта. Теперь "Дональд Трамп объявил, что встретится с Владимиром Путиным в Будапеште, чтобы положить конец войне в Украине", отметил Б.Орбан.

    Ранее Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться в ближайшее время в венгерской столице.

