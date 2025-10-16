Орбан назвал встречу Путина и Трампа в Будапеште отличным шансом для мира

Договоренность между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о проведении их новой встречи предоставляет отличный шанс для укрепления мира.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя сообщения о том, что следующая встреча российского и американского лидеров состоится вскоре в Будапеште.

"Запланированная встреча президентов США и России - отличная новость для всех сторонников мира. Мы готовы!" - написал глава правительства в соцсети Х.

Орбан считает, что это отличная возможность для завершения российско-украинской войны.

В свою очередь его политический советник Балаж Орбан считает, что предстоящую встречу в Будапеште можно назвать "Мирная миссия 2.0". В июле 2024 года венгерский премьер совершил поездку в Киев, Москву, Пекин и США с мирной миссией по урегулированию российско-украинского конфликта. Теперь "Дональд Трамп объявил, что встретится с Владимиром Путиным в Будапеште, чтобы положить конец войне в Украине", отметил Б.Орбан.

Ранее Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться в ближайшее время в венгерской столице.