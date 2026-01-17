Орбан: Брюссель направляет деньги европейцев на войну с иллюзией поражения России
- 17 января, 2026
- 15:53
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель направляет средства европейских налогоплательщиков на российско-украинскую войну, основываясь на иллюзии поражения РФ и выплаты ею репараций Украине.
Как сообщает Report, об этом премьер написал в соцсети X.
По его словам, Украина уже подготовила свои финансовые требования.
"€800 млрд - именно такую сумму Украина определила на ближайшие 10 лет. Для Венгрии этих средств хватило бы на финансирование пенсий на 40 лет или поддержку семей на 60 лет. Несмотря на это, Брюссель направляет деньги европейских налогоплательщиков на войну, строя иллюзии поражения России и выплаты ею репараций", - отметил он.
Орбан добавил, что, по его мнению, "сказкам не место в бюджете Европы".
