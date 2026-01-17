Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Орбан: Брюссель направляет деньги европейцев на войну с иллюзией поражения России

    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 15:53
    Орбан: Брюссель направляет деньги европейцев на войну с иллюзией поражения России

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель направляет средства европейских налогоплательщиков на российско-украинскую войну, основываясь на иллюзии поражения РФ и выплаты ею репараций Украине.

    Как сообщает Report, об этом премьер написал в соцсети X.

    По его словам, Украина уже подготовила свои финансовые требования.

    "€800 млрд - именно такую сумму Украина определила на ближайшие 10 лет. Для Венгрии этих средств хватило бы на финансирование пенсий на 40 лет или поддержку семей на 60 лет. Несмотря на это, Брюссель направляет деньги европейских налогоплательщиков на войну, строя иллюзии поражения России и выплаты ею репараций", - отметил он.

    Орбан добавил, что, по его мнению, "сказкам не место в бюджете Европы".

    Виктор Орбан Брюссель Венгрия Украина российско-украинская война
    Viktor Orban: Brüssel Avropanın pullarını Rusiyanın məğlub olacağını düşündüyü müharibəyə yönəldir
    Orban accuses Brussels of funding Ukraine war with 'European taxpayer money'

    Последние новости

    16:15
    Фото

    AYNA подготовит новых водителей для международных грузоперевозок

    Инфраструктура
    15:57

    Трамп предложил Эрдогану войти в состав Совет мира по Газе

    В регионе
    15:53

    Орбан: Брюссель направляет деньги европейцев на войну с иллюзией поражения России

    Другие страны
    15:41

    Луис Энрике одержал 100-ю победу во главе ПСЖ

    Футбол
    15:28

    Сирийская армия вошла в провинцию Ракка

    В регионе
    15:28

    Более 100 человек погибли на юге Африки в результате наводнений

    Другие страны
    15:14

    Семь человек задержаны во время протеста перед посольством Ирана в Ереване

    В регионе
    15:10

    Хаменеи возложил ответственность на Трампа за беспорядки в Иране

    В регионе
    15:09

    В Баку пять человек задержаны по подозрению в краже

    Происшествия
    Лента новостей