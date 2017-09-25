Опубликованы данные экзит-поллов на выборах в Германии

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Партийный альянс ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель лидирует на выборах в немецкий парламент с 32,5%.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные exit poll общественно-правового телеканала ARD.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает на выборах 20%.

По данным exit poll ARD, правая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые проходит в бундестаг, занимая третье место с 13,5%.

Всего, по данным exit poll ARD, в бундестаг проходят шесть партий. Помимо ХДС/ХСС, СДПГ и "Альтернативы для Германии", это Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, "Зеленые" — 9,5%, "Левые" — 9%, свидетельствуют данные exit poll. По итогам выборов в бундестаг будет сформировано новое правительство Германии и назначен канцлер.