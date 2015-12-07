​Оппозиция побеждает на парламентских выборах в Венесуэле

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Венесуэле оппозиционный Блок демократического единства (БДЕ) побеждает на прошедших в воскресенье выборах в Национальную ассамблею (парламент).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют первые результаты голосования, обнародованные Национальным избирательным советом (НИС).

В соответствии с ними, БДЕ получает 99 мест в парламенте, а Единая социалистическая партия Венесуэлы - 46.

В списки избирателей были внесены около 19,4 млн граждан, явка составила 74,25%.

Таким образом, политические оппоненты чавистов (последователей покойного президента Уго Чавеса) впервые за 15 лет получают большинство в высшем законодательном органе южноамериканской страны, где будут заседать 167 депутатов.