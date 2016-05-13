ООН: В мае гуманитарная помощь была доставлена лишь в два из 18 осажденных районов Сирии

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ В мае гуманитарная помощь была доставлена лишь в два из 18 осажденных районов Сирии. Как сообщает Report, об этом заявил советник спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры Ян Эгеланн.

Ян Эгеланн сообщил, что на сегодняшний день у гуманитарных учреждений нет доступа в город Алеппо, где люди остро нуждаются в помощи.

По его словам, сегодня в Дарайю отправилась первая оценочная гуманитарная миссия ООН. В ближайшие дни аналогичные миссии будут направлены в другие сирийские города, в том числе в Думу и Харасту.