ООН: Почти полмиллиона жителей сектора Газа сталкиваются с острой нехваткой продовольствия

Почти полмиллиона человек в Газе сталкиваются с катастрофически острой нехваткой продовольствия.

Почти полмиллиона человек в Газе сталкиваются с катастрофически острой нехваткой продовольствия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гуттериша, подготовленном для заседания Совета безопасности по Ближнему Востоку, которое распространил руководитель его канцелярии Эрл Кортеней Раттрей.

В тексте также подчеркивается, что перебои с поставками топлива в анклав резко сократили доступ к воде, средствам гигиены и услугам здравоохранения.

"Стороны конфликта должны немедленно и радикальным образом изменить свое поведение для того, чтобы разрешить эти вызовы", - сказал он.

Гуттериш также заявил, что переговоры по заключению сделки об освобождении заложников и прекращении огня продолжаются с некоторым успехом.

"Стороны должны заключить соглашение сейчас. Гуманитарная ситуация в Газе - это моральное пятно на всех нас", - отметил глава ООН.