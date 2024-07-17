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ООН: Почти полмиллиона жителей сектора Газа сталкиваются с острой нехваткой продовольствия

ООН: Почти полмиллиона жителей сектора Газа сталкиваются с острой нехваткой продовольствия Почти полмиллиона человек в Газе сталкиваются с катастрофически острой нехваткой продовольствия.
Другие страны
17 июля 2024 г. 19:34
ООН: Почти полмиллиона жителей сектора Газа сталкиваются с острой нехваткой продовольствия

Почти полмиллиона человек в Газе сталкиваются с катастрофически острой нехваткой продовольствия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гуттериша, подготовленном для заседания Совета безопасности по Ближнему Востоку, которое распространил руководитель его канцелярии Эрл Кортеней Раттрей.

В тексте также подчеркивается, что перебои с поставками топлива в анклав резко сократили доступ к воде, средствам гигиены и услугам здравоохранения.

"Стороны конфликта должны немедленно и радикальным образом изменить свое поведение для того, чтобы разрешить эти вызовы", - сказал он.

Гуттериш также заявил, что переговоры по заключению сделки об освобождении заложников и прекращении огня продолжаются с некоторым успехом.

"Стороны должны заключить соглашение сейчас. Гуманитарная ситуация в Газе - это моральное пятно на всех нас", - отметил глава ООН.

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Версия на азербайджанском языке BMT: Qəzza zolağının yarım milyona yaxın sakini ciddi ərzaq çatışmazlığı ilə üzləşib

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