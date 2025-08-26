Около 150 человек застряли в угольной шахте в Донецкой области после российского удара

В результате обстрела российской армией пяла населенных пунктов Доброполья (Донецкая область) 148 человек оказались заперты в угольной шахте.
Как передает Report, об этом сообщает агентство РБК-Украина.
Отмечается, что обстрелы обесточили часть местных шахт., в результате чего горняки не могут выбраться на поверхность.
По словам местных жителей, под удар попали Доброполье, Белозерское, Анновка, Иверское и Святогоровка.
Местные телеграм-каналы пишут, что город Доброполье был атакован, предварительно, четырьмя авиабомбами.