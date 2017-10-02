Обнародованы лауреаты Нобелевской премии по медицине за этот год

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Стокгольме Нобелевский комитет объявил имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в этом году лауреатами премии стали Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг. Все они родились в США и работают в американских университетах.

Премия им присуждена "за открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадные ритмы".

Циркадные ритмы – это циклические колебания интенсивности различных физиологических и биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи, иначе говоря, это суточные колебания различных параметров организма, характерные для большинства живых существ, включая и человека. Практически в каждом органе нашего тела есть клетки, обладающие индивидуальным "молекулярным часовым механизмом".

3 октября будет назван лауреат в области физики, 4 октября – химии. На 6 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира.