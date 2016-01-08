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    ​Обнародована статистика сирийцев, убитых Россией в течение ста дней

    Российские истребители нанесли по Сирии 12 000 авиаударов

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В ходе проведенных Россией в Сирии в течение ста дней операций убито 1730 мирных граждан.

    Как сообщает Report со ссылкой на aljazeera, об этом сообщает Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии.

    Отмечается о гибели в результате бомбовых ударов России 1730 мирных сирийцев, в том числе 135 детей и 115 женщин.

    В заявлении Национального совета отмечается, что в результате осуществленных Россией авиаударов разрушены десятки школ, мест поклонения, 29 больниц, оздоровительных центров и пр. инфраструктуры.

    В информации отмечается о нанесении в течение 100 дней российскими истребителями по Сирии 12 000 авиаударов.

    Согласно информации оппозиционных сил, 94% авиаударов, осуществленных Россией якобы в ходе операций против террористического ИГ, были нанесены по территориям проживания гражданского населения.

    Национальный совет отмечает, что в результате проводимых Москвой операций 500 тыс. жителей сирийских городов Лазкия, Хомс, Хама и Халеб стали беженцами.

    Оппозиция требует вывода российских военнослужащих из Сирии и предоставления сирийцам возможности определить дальнейшую судьбу страны. 

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