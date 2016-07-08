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    Обама: Нападение на полицейских в Далласе было спланированным

    США и ЕС едины в вопросе сохранения санкций в отношении России

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Нападение в Далласе, в результате которого были убиты пятеро полицейских, было спланированным. Как сообщает Report, об этом заявил президент США Барак Обама в Варшаве.

    Президент США осудил это нападение, назвав его "порочным и расчетливым".

    Говоря о санкциях в отношении России, Б. Обама заявил, что США и Евросоюз едины в этом вопросе и выступают за их сохранение до полного выполнения обязательств по Минским соглашениям. 

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