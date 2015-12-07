Обама: Мы не можем допустить, чтобы эта борьба рассматривалась как война между Америкой и исламом

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Боевики "Исламского государства" не представляют ислам, и войны между США и этой религией не будет.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Барак Обама в своем телеобращении к нации.

"Мы не можем пойти друг против друга и допустить, чтобы эта борьба рассматривалась как война между Америкой и исламом. Это как раз то, чего хотя группировки наподобие ИГ ", — сказал Обама.

Президент США подчеркнул, что боевики ИГ это головорезы и убийцы, которые являются частью культа смерти: "Они представляют небольшую часть из более чем миллиарда мусульман в мире, в том числе патриотически настроенных мусульман-американцев, которые отвергают их идеологию ненависти".

Американский президент подчеркнул, что абсолютное большинство жертв террористов по всему миру — мусульмане. Он также призвал привлечь мусульманские сообщества в качестве наших самых сильных союзников, а не отталкивать их через подозрительность и ненависть.