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    ОАЭ снизили уровень дипотношений с Ираном

    Судан объявил посла Ирана персоной нон-грата

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Власти Объединенных Арабских Эмиратов приняли решение о снижении уровня дипотношений с Ираном, сообщает Report со ссылкой на AFP. Кроме того отозван посол ОАЭ в Иране.  

    Власти Судана сегодня также  объявили о разрыве дипотношений с Ираном. Республика Судан объявила посла Ирана персоной нон-грата и потребовала от всех служащих диппредставительства покинуть страну.

    Напомним, ранее о разрыве дипломатических отношений с Ираном объявили Бахрейн и Саудовская Аравия.

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