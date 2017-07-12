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    ОАЭ направили в ООН послание с требованием закрыть телеканал "Аль-Джазира"

    Свобода слова не может использоваться для оправдания и защиты распространения экстремизма

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Власти ОАЭ направили послание Верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль-Хусейну, в котором выступили в защиту требования ряда арабских стран закрыть катарский телеканал "Аль-Джазира".

    Как передает Report, об этом сообщает в среду эмиратское информационное агентство WAM.

    В послании госминистра ОАЭ по иностранным делам Анвара Гаргаша говорится, что у права на свободу слова есть ограничения, которые связаны с защитой национальной безопасности и общественного порядка. 

    "Свобода слова не может использоваться для оправдания и защиты распространения экстремизма", - отмечается в послании.

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