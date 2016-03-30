Новозеландцы отказались менять государственный флаг

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Жители Новой Зеландии решили не менять свой государственный флаг и сохранить существующий. Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Новой Зеландии, об этом свидетельствуют окончательные итоги проведенного в стране референдума.

По данным избирательной комиссии страны, 56,6% проголосовавших (1 208 702 человека) высказались за сохранение существующего флага, а 43,2% (921876 человек) поддержали альтернативный вариант - черно-синий флаг с четырьмя красными звездами, разделенный на две неравные части серебряной веткой папоротника.

Обнародованные результаты практически полностью совпали с предварительными итогами, объявленными 24 марта.

Референдум проводился по почте с 3 по 24 марта.