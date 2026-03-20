    Нидерландские военные покинули Ирак после изменения формата миссии НАТО

    Все нидерландские военнослужащие и гражданские специалисты, участвовавшие в миссии НАТО в Ираке, покинули страну и возвращаются на родину.

    Как передает Report, об этом сообщила министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус на своей странице в соцсети X.

    По ее словам, на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке НАТО приняла решение изменить формат своей миссии в Ираке и перевести ее участников в Европу.

    "По этой причине все нидерландские военные и гражданские эксперты покинули Ирак. Они возвращаются в Нидерланды", - написала министр.

    Она также отметила, что в ближайшее время миссия будет продолжена в ограниченном формате с базы Объединенного командования сил НАТО в Неаполе.

    Напомним, миссия НАТО в Ираке была учреждена по итогам саммита альянса в Брюсселе в июле 2018 года и официально начала работу в Багдаде в октябре того же года. Ее мандат предусматривает консультирование и подготовку иракских силовых структур, укрепление оборонных институтов, а также содействие усилиям властей Ирака в борьбе с терроризмом.

    Ты - Король

