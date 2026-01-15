NewsNation: США перенаправили авианосную ударную группу на Ближний Восток
Другие страны
- 15 января, 2026
- 04:38
США направили авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря на Ближний Восток.
Как передает Report, об этом сообщила корреспондент телеканала NewsNation Келли Мейер.
"Источник проинформировал, что США направляют авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (в нее входят Ближний Восток, Центральная Азия и Восточная Африка - ред.)", - написала она в X.
Эти силы, как отмечается, прибудут на Ближний Восток примерно в течение недели.
