    NewsNation: США перенаправили авианосную ударную группу на Ближний Восток

    Другие страны
    • 15 января, 2026
    • 04:38
    США направили авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря на Ближний Восток.

    Как передает Report, об этом сообщила корреспондент телеканала NewsNation Келли Мейер.

    "Источник проинформировал, что США направляют авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (в нее входят Ближний Восток, Центральная Азия и Восточная Африка - ред.)", - написала она в X.

    Эти силы, как отмечается, прибудут на Ближний Восток примерно в течение недели.

    "NewsNation": ABŞ aviadaşıyıcı zərbə qrupunu Yaxın Şərqə yönləndirib

    Лента новостей