Нетаньяху переговорил с Трампом после заседания военно-политического кабинета
Другие страны
- 07 мая, 2026
- 14:54
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ночью (6 мая) провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после завершения заседания военно-политического кабинета.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Ynet.
Согласно информации, заседание кабинета и разговор между лидерами прошли на фоне сообщений о прогрессе в переговорах между США и Ираном по соглашению о прекращении войны.
Отметим, что президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно возможного заключения сделки с Ираном, заявив, что соглашение может быть достигнуто до его поездки в Китай на следующей неделе.
Последние новости
15:38
В Турции около 80 студенток госпитализированы с подозрением на пищевое отравлениеВ регионе
15:36
В Баку состоялась встреча военных специалистов по кибербезопасности Азербайджана и ГрузииАрмия
15:31
В Азербайджане за 4 месяца гражданам возвращено НДС почти 70,5 млн манатовФинансы
15:27
Генпрокуратуры Азербайджана и Монголии подписали меморандум о взаимопониманииВнешняя политика
15:26
Фото
Азербайджан и Сан-Марино обсудили сотрудничество в газовой сфереЭнергетика
15:26
В РФ школьница пострадала от взрыва страйкбольной гранатыВ регионе
15:24
Мамедов: Азербайджан покрывает около 80% потребления продовольствия внутренним производствомАПК
15:22
В Азербайджане оборот объектов торговли и услуг через ККА нового поколения вырос на 15%Финансы
15:20