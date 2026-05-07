Нетаньяху переговорил с Трампом после заседания военно-политического кабинета

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ночью (6 мая) провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после завершения заседания военно-политического кабинета.

Согласно информации, заседание кабинета и разговор между лидерами прошли на фоне сообщений о прогрессе в переговорах между США и Ираном по соглашению о прекращении войны.

Отметим, что президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно возможного заключения сделки с Ираном, заявив, что соглашение может быть достигнуто до его поездки в Китай на следующей неделе.