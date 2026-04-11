Нетаньяху: Операция против Ирана еще не завершилась
    Нетаньяху: Операция против Ирана еще не завершилась

    • 11 апреля, 2026
    • 22:45
    Нетаньяху: Операция против Ирана еще не завершилась
    Биньямин Нетаньяху

    Израиль и США в ходе операции против Ирана предотвратили создание ядерной бомбы, тем самым устранив экзистенциальную угрозу.

    Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом в видеобращении заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    "Операция еще не закончилась, но уже сейчас можно с уверенностью сказать: мы добились исторических успехов. Мы начали эту кампанию, потому что Иран был очень близок к созданию ядерного оружия и возможности производить сотни ракет в день. Две экзистенциальные угрозы, которые нависли над нами, должны были исчезнуть", - подчеркнул оню

    По его словам, в Иране все еще есть обогащенный уран, который необходимо вывезти: "Либо это произойдет по соглашению, либо это произойдет другими способами".

    Netanyahu: İrana qarşı əməliyyat hələ başa çatmayıb

    Последние новости

    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    Лента новостей