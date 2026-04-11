Нетаньяху: Операция против Ирана еще не завершилась

Израиль и США в ходе операции против Ирана предотвратили создание ядерной бомбы, тем самым устранив экзистенциальную угрозу.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом в видеобращении заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Операция еще не закончилась, но уже сейчас можно с уверенностью сказать: мы добились исторических успехов. Мы начали эту кампанию, потому что Иран был очень близок к созданию ядерного оружия и возможности производить сотни ракет в день. Две экзистенциальные угрозы, которые нависли над нами, должны были исчезнуть", - подчеркнул оню

По его словам, в Иране все еще есть обогащенный уран, который необходимо вывезти: "Либо это произойдет по соглашению, либо это произойдет другими способами".