Не менее пяти мигрантов погибли, пытаясь добраться до берегов Канарских островов

По меньшей мере пять нелегальных мигрантов погибли при попытке добраться до берегов испанских Канарских островов.

По меньшей мере пять нелегальных мигрантов погибли при попытке добраться до берегов испанских Канарских островов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила спасательная служба страны.

Ситуация с прибытием нелегалов на Канарах обострилась в прошлом году, по итогам которого на архипелаг прибыли 39,9 тыс. мигрантов. Это на 154,5% больше показателя 2022 года. С 1 января по 15 июня этого года на острова прибыли еще почти 20 тыс. нелегалов, что на 221% больше цифры за аналогичный период 2023 года.