Назначен новый глава минобороны Великобритании

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Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Новым главой минобороны Великобритании будет представитель консервативной партии Гэвин Уильямсон, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Накануне глава министерства Майкл Фэллон подал в отставку на фоне скандала многолетней давности. Недавно радиоведущая, а в прошлом политический обозреватель газеты Sunday Express Джулия Хартли-Брюер, не называя имен, рассказала об инциденте, произошедшем более десяти лет назад. После неоднократных попыток мужчины на ужине во время конференции Консервативной партии положить руку ей на колено журналистке пришлось пригрозить, что она ударит его по лицу. Личность мужчины очень быстро установил таблоид Sun: им оказался сэр Фэллон. Фэллон затем признал, что однажды позволил себе вольность в отношении Хартли-Брюер, но отметил, что уже давно извинился за этот поступок.